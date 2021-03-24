Отопительный сезон 2020-2021 года в Орловской области идет без аварий

23 марта в администрации Орловской области подвели предварительные итоги отопительного сезона 2020-2021 года. До его завершения осталось не там много времени.

Во время встречи губернатора Андрея Клычкова с руководителем Приокского управления Ростехнадзора Василием Челенко, глава региона отметил, что серьезных сбоев в работе объектов жилищно-коммунального комплекса в отопительный период не было допущено.

- В Орловской области были приняты все необходимые меры, чтобы безаварийно пройти отопительный период 2020-2021 года. Имеется достаточный запас горюче-смазочных материалов. Мы продолжаем мониторить ситуацию в ежедневном режиме», - отметил Андрей Клычков.

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