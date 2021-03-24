В Орле 38 молодым семьям помогут купить жилье в 2021 году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области в 2021 году помогут купить жилье для трех десятков молодых молодых семей. Об этом рассказал и.о. руководителя профильного департамента Алексей Субботин.

Помощь молодым орловским ячейкам общества окажут в виде социальной выплаты. Финансироваться субсидия будет из трех источников. Федеральный бюджет выделил 10 миллионов рублей на эту цель, чуть больше полумиллиона добавит область и еще 17 миллионов рублей - средства местных бюджетов.

- За счет данных средств планируется оказать содействие в приобретении жилья 38 молодым семьям, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.