Коронавирус в Орловской области, 24 марта 2021: пройден порог в 32 тысячи заболевших

Коронавирус в Орловской области, 24 марта 2021 Фото: Архив "КП"

Численность заболевших коронавирусом в Орловской области превысила порог в 32 тысячи человек. Сегодня, 24 марта 2021, федеральный оперативный штаб подтвердил 60 новых случаев заражения.

Таким образом, за все время пандемии заразились уже 32 002 человека, из них справиться с болезнью и вылечиться смогли 29 289 орловцев. Накануне из больниц выписались 67 человек. В настоящее время на лечении дома и в стационарах находятся 2214 пациентов с коронавирусом.

За год пандемии умерло 499 орловца с диагнозом коронавирусная инфекция. Сегодня оперштаб подтвердил смерть еще одного человека.

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