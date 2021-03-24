23 марта 2021 в Ливнах в ДТП с двумя «Приорами» пострадала женщина-пассажир. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

Во вторник, 23 марта, в городе Ливны Орловской области не смогли разъехаться два автомобиля «Лада Приора». Инцидент произошел в районе четырех часов дня неподалеку от дома №1 по улице Гайдара.

24-летний водитель одной из легковушек направлялся в сторону Железнодорожной улицы. В какой-то момент дистанция между его автомобилем и едущей впереди попуткой резко сократилась. Избежать столкновения не удалось.

- В результате ДТП 40-летняя пассажирка автомобиля «Лада Приора» Получила травмы. Отпущена домой, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

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