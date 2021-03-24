В Орле вновь попытаются продать имущество ПАТП-1

В Орле вновь попытаются продать имущество обанкротившегося ПАТП-1.Реализовывать его будут на публичных торгах.

Об этом сообщает сетевое издание "Вечерний Орел". Начальная цена на торгах составит порядка 9 миллионов рубле: 8 957 385 рублей. С молотка пустят недвижимость. Это земельный участок на три гектара, расположенный на улице Ростовской, находящаяся здесь же стоянка для автобусов, профилакторий, склад, котельная, подстанция и другие объекты недвижимого имущества. Всего их 13.

Муниципальное предприятие ПАТП-1 было признано банкротом в 2017 году.