В Орловской области Единый день сдачи ЕГЭ родителями в 2021 году пройдет 30 марта

Единый день сдачи ЕГЭ родителями в Орловской области пройдет в пятый раз Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С 1 марта по 2 апреля 2021 года в регионах России проходит акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Орловская область присоединится к ней 30 марта.

В этот день на базе школе № 23 города Орла родители одиннадцатиклассников смогут проверить на себе, что ждет их детей через несколько месяцев. Процедура родительского ЕГЭ полностью повторяет реальный экзамен - от рамки металлодетектора до получения результатов.

Родителям обещают показать, как проходит регистрация на ЕГЭ и рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ и происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена.

Продолжительность мероприятия составит 30 минут.

- За четыре предыдущих года в акции поучаствовали более 2800 родителей выпускников, представителей власти, депутатов и общественников, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

КОГДА? ГДЕ?

30 марта в 15:00

улица Панчука, дом № 4

Телефон школы: (4862) 75-03-38