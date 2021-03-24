В Орле спасатели вызволили из беды двух кошек

Накануне, 23 марта, в Железнодорожном и Северном районе Орле сотрудники МЧС провели целую спасательную операцию и вызволили из беды двух кошек.

В первом случае к спасателям обратились жители Советской улицы в Железнодорожном районе. Здесь домашнее животное забралось на дереве, но не смогло спуститься вниз. В итоге кошка просидела на дереве несколько дней и жалобного кричала, призывая людей на помощь. В районе шести часов вечера по указанному адресу прибыли сотрудники 3-й ПСЧ и с помощью лестницы сняли животное с дерева.

Второй случай произошел на улице Орловских партизан города Орла.

- Кошка находилась на дереве на уровне 3 этажа и самостоятельно слезть не могла. На место выезжали сотрудники 2-й ПСЧ, которые сняли животное с дерева, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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