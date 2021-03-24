В Орловской области юного серийного воришку отравят в колонию Фото: Архив "КП"

В Орловской области 18-летнего жителя Мценска приговорили к 1 году 2 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Несмотря на свой юный возраст, молодой человек успел совершить серию краж и обманом завладеть чужим телефоном.

Свой путь амчанин начал еще будучи несовершеннолетним в 2019 году. В июле он украл 11 тысяч рублей из строительного вагончика в деревне Калинеево Мценского района. Затем вместе с приятелем присвоил себе чужой телефон за 6 тысяч рублей и уже в феврале 2020 года в Мценске обчистил на 4,5 тысяч рублей комнату одного из общежитий.

Отметим, молодой человек уже состоял на учете системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- Гражданин признан виновным в совершении преступлений по статье 158 УК РФ (кража) и 159 УК РФ (мошенничество), - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

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