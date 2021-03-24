Под Орлом рейсовый автобус попал в аварию

Рейсовый автобус попал в ДТП под Орлом Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Под Орлом в аварию попал рейсовый автобус, следовавший из областного центра в город Болхов. "ПАЗик" столкнулся с легковой иномаркой "КИА".

ДТП случилось накануне, 23 марта, около трех часов дня. В Орловском районе, близ поселка Неполодь, пассажирский автобус не разъехался с легковушкой, за рулем которой был 26-летний водитель. В "ПАЗе" ехали 15 пассажиров, к счастью, никто не пострадал.

На месте работали сотрудники ГИБДД и спасатели.