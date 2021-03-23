В Орле презентовали новую книгу Елены Ашихминой о Дворянском гнезде

В библиотеке им. Бунина прошла презентация книги Елены Ашихминой «Орел. Дворянское гнездо» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 23 марта, в областной библиотеке им. Бунина состоялась презентация новой книги историка и краеведа Елены Ашихминой «Орел. Дворянское гнездо». Издание вышло в свет в 2020 году и теперь доступно для читателей.

Автор, кандидат филологических наук, полностью посвятила книгу истории усадьбы, владельцам и хранителям легендарного «дома Лизы Калитиной» и необходимости его сохранения в наши дни.

Отдельный раздел издания посвящен прототипам персонажей романа Ивана Тургенева «Дворянское гнездо» - Лизе, Лаврецкому и Лемму.

Елена Ашихмина об истории "Дворянского гнезда" в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Данное издание будет интересно изучающим русскую литературу, учителям, студентам филологических специальностей, школьникам старших классов и всем, кто занимается литературным краеведением. Книгу можно увидеть на полках нашего краеведческого отдела, - говорят сотрудники библиотеки им. Бунина.

Отметим, Елена Ашихмина также является автором таких книг как «Историческая топонимика Орловской области», «Н.С. Лесков в Орле», «Орловские истории».