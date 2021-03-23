Молодого жителя Ливен поймали на краже аккумуляторов с грузовиков

Молодой человек похитил три аккумулятора с грузовиков "МАЗ" Фото: Архив "КП"

В орловском райцентре Ливны полицейские задержали по подозрению в краже 23-летнего местного жителя. Молодой человек похитил три аккумулятора с грузовиков "МАЗ".

Уголовное дело о краже возбудили по заявлению владельца большегрузных машин. Мужчина рассказал, что автомобили были припаркованы у его дома в частном секторе. И в один день с них пропали аккумуляторные батареи, три штуки. Дело полицейские завели по статье "Кража" и взялись за розыск вора. Через некоторое время удалось выйти на след.

- Установлен 23-летний местный житель, причастный к краже. Злоумышленник совершил хищение ночью. Он перенес автомобильные аккумуляторы в другое место, затем попросил знакомого, который не знал, что АКБ краденые, поместить их в багажник его автомобиля и оставить на некоторое время у себя, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Краденые аккумуляторы изъяли. Ливенец будет дожидаться суда под подпиской о невыезде.