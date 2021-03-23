Новая лестница к остановке на Карачевском шоссе в Орле оказалась с браком. Фото: ОНФ в Орловской области

В Орле лестница к остановке общественного транспорта на Карачевском шоссе начала крошиться. Общественники бьют тревогу - лестница не простояла и года.

Напомним, жители близлежащих домов долгое время оборудовать лестницу с крутого спуска. Городская администрация капитально отремонтировали ее в мае 2020 года.

- Сейчас к нам снова поступило обращение граждан. Они и рассказали, что лестница снова пришла в негодность. Если сейчас не предпринять мер, то ступени лестницы разрушатся и подниматься по ней будет опасно, - сообщил Юрий Власов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.

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