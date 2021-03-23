Орловский полицейский стал лучшим футбольным вратарем области. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Орловского полицейского Антон Пахачев признали лучшим вратарем области. Сотрудника отдельного батальона ППСП наградили грамотой Орловской областной федерации футбола.

Команда полицейских участвовала в Первенстве ООФФ по мини-футболу среди мужских команд I группы.

- Торжественное вручение прошло в региональном УМВД. Начальник Управления по работе с личным составом Юрий Гарашко пожелал сотруднику дальнейших спортивных успехов, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.