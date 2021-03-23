Орловца оштрафовали на 20 тысяч рублей за бурьян на поле Фото: Архив "КП"

В Орловской области еще одного владельца большого участка земли привлекли к ответственности за бурьян. Инспекторы Россельхознадзора обнаружили заросли кустарника и сорной травы во время рейда по территории Долбенкинского сельского поселения Дмитровского района. Плановый осмотр проходил с 17 декабря 2020 по 21 января 2021 года.

Общая площадь поля, заросшего бурьяном, составила 7,5 гектара. Владелец земельного не вел на нем сельскохозяйственную работу.

- По результатам проверки, 22 марта 2021 собственник земельного участка был привлечен к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. С целью устранения выявленных нарушений, гражданину выдано предписание, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.