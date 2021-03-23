Орловские леса обследуют на патологии деревьев Фото: Наталья Меркулова

В этом году в Орловской области запланировано масштабное обследование лесов на патологии деревьев. Специалисты Тульского Центра защиты леса проверят зеленые насаждения на аварийность, болезни и насекомых-вредителей.

В общей сумме лесопатологическое обследование пройдет на площади 200 гектаров. Поврежденные и погибшие деревья попадут под санитарную вырубку.

- Это необходимо для улучшения состояния лесов региона, снижения угрозы распространения вредных организмов, улучшения пожарной обстановки, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, сплошные санитарные рубки назначат в тех случаях, когда повреждение составляет порядка 40% от общего количества деревьев и устойчивость насаждения утрачена. В остальных случаях убирают только больные деревья.

В 2020 году в регионе выборочные санитарные рубки прошли на площади 181 гектар, сплошные санитарные рубки – на площади 3,2 гектара.