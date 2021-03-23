В Орле перекроют проезд между Ягодным переулком и улицей Игнатова

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В апреле в Советском районе Орла временно будет закрыто движение на одном из участков. Речь идет о внутриквартальном проезде между Ягодным переулком и улице Игнатова.

Причиной неудобств станет работа по прокладке участка ливневки. Проезд перекроют на срок с 12 по 23 апреля на участке от дома №15 по Ягодному переулку до пересечения с улице Игнатова.

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В мэрии Орла автолюбителям предложили следующие варианты объезда. Можно двигаться от переулка через двор в районе дома №17 на Ягодном и вдоль дома №5 по Игнатова, от улицы Игнатова по внутридворовым проездам в районе домов №7 и №17 по указанной улице, а также от Ягодного переулка по внутриквартальному проезду к дому №15 переулка.

По планам, откроют движение после 17 вечера 23 апреля. Водителям стоит быть бдительнее, проезжая данный участок.