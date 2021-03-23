Россельхозбанк выяснил, что привлекает россиян в банковских картах

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Бесплатное обслуживание банковской карты, возможность начисления процентов на остаток средств на счете и снятие наличных в банкоматах сторонних банков без комиссии стали главными критериями, на которые обращают внимание клиенты при выборе карт. Такие выводы сделали специалисты Россельхозбанка по результатам опроса во всех регионах страны.

Бесплатное обслуживание стало самым популярным условием при выборе банковских карт. Его выбрали почти 77% респондентов, принявших участие в опросе Россельхозбанка. В тройку лидеров также вошли бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков и начисление процентов на остаток средств, а также возможность получения кэшбэка. Их в качестве ключевого критерия при выборе карточного продукта назвали 58% и 57% участников опроса соответственно.

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В опросе банка приняли участие более 5,3 тыс. человек во всех регионах страны.

Карточный продукт Россельхобанка «Своя карта» соответствует самым популярным критериям. Обслуживание основной карты бесплатное. У держателей дебетовой СВОЕЙ КАРТЫ есть возможность без комиссии снимать наличные средства в банкоматах любых банков при подключенной опции "Кэшбэк на все" и сумме операций от 30 тыс. рублей в месяц.

Основным преимуществом СВОЕЙ КАРТЫ Россельхозбанка является возможность выбора одной из двух опций – «Кэшбэк на все» и «Выбери свой кэшбэк».

В рамках опции «Кэшбэк на всё» на бонусный счет клиента начисляется стандартный кэшбэк в зависимости от ежемесячной суммы покупок по карте. При подключении опции «Выбери свой кэшбэк» начисляется повышенный процент в двух из 20 категорий на выбор. Опции можно менять ежемесячно, комиссия за эти операции не взимается.

СВОЯ КАРТА может быть как дебетовой, так и кредитной. По обеим картам кэшбэк начисляется в виде бонусных баллов программы лояльности «Урожай».

«Картами Россельхозбанка в настоящее время пользуются свыше 56 тысяч жителей нашего региона, бонусная программа лояльности «Урожай» подключена в 95% случаев. СВОЯ КАРТА быстро стала популярным карточным продуктом благодаря привлекательным условиям, чаще всего клиенты выбирают опцию «Кэшбэк на всё», - сказала Юлия Костина, начальник отдела продаж и обслуживания Орловского филиала РСХБ.

Подробные условия обслуживания СВОЕЙ КАРТЫ здесь

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная)

В рамках тарифных планов «СВОЯ карта», «СВОЯ кредитная карта» выпускаются карты категорий MasterCard Instant Issue, Visa Instant Issue, Карта МИР Моментального выпуска, Кобейджинговая карта МИР Моментального выпуска, MasterCard Standard, Visa Classic, Классическая карта МИР, Кобейджинговая карта МИР. Комиссия за обслуживание карты не взимается. Комиссия за обслуживание дополнительной карты не взимается при достижении и превышении минимального оборота за предыдущий расчетный период: при наличии у клиента одной дополнительной карты размер минимального оборота по счету составляет 30 000 руб. либо эквивалент указанной суммы, списанной по счету, рассчитанный по курсу, определенному тарифным планом, при наличии у клиента двух дополнительных карт размер минимального оборота по счету составляет 75 000 руб. либо эквивалент указанной суммы, списанной по счету, рассчитанный по курсу, определенному тарифным планом. Имеются ограничения: Минимальный оборот не исчисляется по категориям-исключениям, перечисленным в тарифных планах. При недостижении минимального оборота за предыдущий расчетный период, а также при наличии более двух дополнительных карт, выпущенных к счету, взимается комиссия в размере 150 руб./ 2,3 долларов США/ 2 евро. Под Минимальным оборотом по счету понимается сумма операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием карты и/или карт, выпущенных к счету, и списанных со счета в течение предыдущего расчетного периода. Только для тарифного плана «СВОЯ кредитная карта»: льготный период по кредитной карте до 55 дней, процентная ставка по кредитной карте – до 26,9% годовых для счета, открытого в рублях.

2 Начисление кэшбэка (вознаграждение клиенту) при подключении соответствующей опции осуществляется путем начисления бонусных баллов в рамках программы лояльности «Урожай».

«CashBack на ВСЁ» (подключена клиентам по умолчанию при открытии счета): начисляются 2 бонусных баллов за каждые потраченные 100 рублей по всем операциям оплаты товаров и услуг, если фактический оборот по счету за предыдущий календарный месяц составляет до 29 999,99 руб.; 3 бонусных баллов за каждые потраченные 100 рублей по всем операциям оплаты товаров и услуг и выдача наличных денежных средств без взимания комиссии в банкоматах сторонних банков на территории РФ, если фактический оборот по счету за предыдущий календарный месяц составляет от 30 000 руб. включительно до 74 999,99 руб.; 4 бонусных баллов за каждые потраченные 100 рублей по всем операциям оплаты товаров и услуг и выдача наличных денежных средств без взимания комиссии в банкоматах сторонних банков на территории РФ, если фактический оборот по счету за предыдущий календарный месяц составляет 75 000 руб. и выше. Фактический оборот определяется как сумма всех совершенных операций оплаты товаров и услуг.

Опция «Выбери свой CashBack» (подключается клиентом самостоятельно): начисляются 5 бонусных баллов за каждые потраченные 100 рублей по всем операциям оплаты товаров и услуг в выбранной категории торгово-сервисных предприятий и 15 бонусных баллов за каждые потраченные 100 рублей по всем операциям оплаты товаров и услуг в другой выбранной категории из перечня: путешествия, отели, одежда/обувь/аксессуары, бытовая техника и электроника, on-line игры, книги, музыка и фильмы, зоомагазин, аптека, театр и кино, рестораны, такси, косметика и парфюмерия, игрушки, АЗС, транспорт, спорттовары, сад и огород, строительные материалы, товары для дома; 1,5 бонусных балла за каждые потраченные 100 рублей по всем операциям оплаты товаров и услуг по остальным категориям. Каждая категория доступна к выбору для получения повышенного вознаграждения «Повышенный CashBack» и «Супер CashBack» только 1 раз в 4 последовательных календарных месяца. Изменение категорий для получения повышенного вознаграждения «Повышенный CashBack» и «Супер CashBack» производится клиентом каждый месяц в системах «Интернет-банк» и «Мобильный банк». В случае если Клиент не произвел выбор категорий для получения повышенного вознаграждения «Повышенный CashBack» и «Супер CashBack» на следующий календарный месяц, то до конца следующего календарного месяца начисляется только «Базовый CashBack».

Имеются ограничения: 1) Бонусные баллы программы лояльности «Урожай» не начисляется по категориям-исключениям, перечисленным в тарифных планах, фактический оборот не исчисляется по категориям-исключениям, перечисленным в тарифных планах. 2) Сумма начисления бонусных баллов программы лояльности «Урожай» в месяц ограничена.

3 В случае присоединения к Условиям дистанционного банковского обслуживания физических лиц АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Интернет- банк» и «Мобильный банк».

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