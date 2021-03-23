Коронавирус в Орловской области, 23 марта 2021: умерло еще пять человек

Коронавирус в Орловской области, 23 марта 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 23 марта 2021, федеральный оперштаб обновил данные о ситуации с коронавирусом в регионах России. В Орловской области зафиксировали еще 63 новых случая заболевания.

Сейчас на лечении от коронавируса находятся 2222 орловца. За все время пандемии заболели 31 942 человека, из них 29 222 смогли вылечиться и вернулись к обычной жизни. Накануне из больниц выписались 64 жителя региона.

Пополнилась статистика смертности. Подтвердилось еще пять летальных исходов пациентов с коронавирусом. Таким образом, заболевание унесло жизни уже 498 человек.