У орловца отобрали "Ладу Гранту" из-за долгов по кредиту

Фото: пресс-служба УФССП России по Орловской области

Житель Орла может остаться без своего автомобиля из-за долгов по кредиту. У мужчины конфисковали его "Ладу Гранту", которую продадут, если задолженность не будет оплачена.

Долг перед банком у горожанина скопился в размере больше 200 тысяч рублей. Однако платить по займу мужчина не спешил. В дело вмешались судебные приставы. Сперва мужчине ограничили выезд за пределы России, арестовали счета. Однако меры не помогли, а от встреч с приставом должник отлынивал. В качестве следующей меры сотрудники ФССП применили арест имущества, в данном случае личного автомобиля.

- Судебные приставы обнаружили автомобиль должника, наложили на него арест и произвели его изъятие. В случае, если гражданин не предпримет мер к добровольной оплате долга, данное транспортное средство будет передано на реализацию в счет погашения кредита, - рассказали "КП" в пресс-службе УФССП России по Орловской области.