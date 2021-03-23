В Орле и области за два дня поймали 15 скрывавших преступников

За два дня удалось поймать 15 скрывавшихся преступников Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области за два дня полицейские задержали 15 скрывавшихся от правоохранительных органов преступников. В регионе прошла операция "Розыск".

Оперативники усиленно работали над поиском нарушителей закона 17 и 18 марта. Кстати за это время удалось поймать не только уголовников, но и отыскать пятерых пропавших без вести орловцев, а также установить местонахождение двух ранее пропавших детей.

- Цель оперативно-профилактической операции "Розыск" - выявление и розыск лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, установление местонахождения граждан, пропавших без вести, - пояснили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.