Два кухонных пожара потушили за сутки в Орловской области

Кухонные пожары для Орловской области не редкость, спасатели выезжают на такие вызовы почти каждый день Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области за сутки потушили два кухонных пожара. Приготовление еды чуть не довело до беды жителей Орла и Мценска.

На подобные, так называемые кухонные ЧП орловские пожарные выезжают практически каждый день. В одних случаях шалит бытовая техника, в других из-за невнимательности загорается пища, готовящаяся на плите. Итог один - огонь быстро распространяется. Накануне, 22 марта, подобное происшествие случилось на улице 4-й Курской в Орле.

- В одной из квартир многоквартирного дома произошел подгар пищи. Еще один выезд на подгар пищи был зафиксирован в городе Мценске – в доме на улице Тургенева, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На этот раз в происшествиях никто не пострадал. Однако в чрезвычайном ведомстве орловцев просят не оставлять еду на плите без присмотра и тем более не ложиться спать, если готовится пища. А в идеале стоит поставить пожарный извещатель, который вовремя сигнализирует о дыме.