В деле о мошенничестве при поступлении в институт МВД Орла появилась еще одна фигурантка

В настоящее время расследование продолжается Фото: Архив "КП"

В деле о мошеннической схеме при поступлении в юридический институт МВД им. Лукьянова в Орле появилась еще одна фигурантка. Следствие установила четвертую соучастницу.

Ранее по подозрению в мошенничестве была задержана начальница финансово-экономического отдела, а также бывшая сотрудница института. По версии следствия, не имея такой возможности женщины обещали матери аббитуриента отличные результаты на экзамене и стопроцентное зачисление в вуз. За свои услуги фигурантки попросили 800 тысяч рублей, хотя по факту никак повлиять на ход вступительных экзаменов не могли. При участии ФСБ мошенническую схему следователям удалось распутать, было возбуждено уголовное дело. В полицейском вузе проводится собственная проверка.

- В ходе проведенных следственных действий установлена четвертая соучастница совершенного преступления – старший специалист направления по работе с личным составом МО МВД России «Сосковское», действия которой также квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время расследование продолжается.

В это же время региональным МВД назначена собственная служебная проверка.

- По результатам проверки, если виновность сотрудницы подтвердится, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечена к ответственности в соответствии с законодательством. А ее непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали ситуацию "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.