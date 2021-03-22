Подготовку орловских призывников оценили на всероссийском уровне. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня, 22 марта, в Орел прибыла делегация Центральной конкурсной комиссии Министерства обороны РФ во главе генерал-лейтенантом Дмитрием Касперовичем. Гости пробудут в нашем регионе три дня. За это время они планируют увидеть, как в Орловской области идет работы по паретическому воспитанию и подготовке молодежи к армии.

Однако уже сейчас стало известно, что Орловская область входит в число регионов-лидеров в конкурсе практик по подготовке и призыву граждан на воинскую службу. Дмитрий Касперович высоко оценил организацию призывных кампаний.

- Орловская область наряду с Башкортостаном и Ставропольским краем лидируют в конкурсе практик по подготовке и призыву граждан на воинскую службу, проводимом Минобороны РФ среди регионов страны, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

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