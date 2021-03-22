В Орле состоялась премьера спектакля «Гроза»

"Гроза" на орловской сцене
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В минувшие выходные, 20 и 21 марта, орловских зрителей ждало большое театральное событие. На сцене академического театра им. Тургенева состоялась премьера спектакля «Гроза».
Историю любви и гибели Катерины рассказала режиссер Яна Гловацкая
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Пьеса Александра Островского знакома каждому еще по школьной программе. Ее читают, пересказывают, пишут по ней сочинения, дискутируют. Однако каждый ли прочувствовал ли эту историю до конца?
Спектакль "Гроза" в ОГАТ им. Тургенева
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Режиссер Яна Гловацкая из Санкт-Петербург представила орловцам свое видение драмы. За два с половиной часа спектакля зрители постепенно погружаются в мир закостенелых нравом и рвущейся из них молодой стихии, страшащей и одновременно манящей.
Спектакль "Гроза" в ОГАТ им. Тургенева
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В постановке нет противоречий с литературным произведением. Фабула, время, персонажи все те же, однако тонкий психологизм и минималистические декорации дают «Грозе» новое дыхание и снимают с произведения привычную хрестоматийность.
Спектакль "Гроза" в ОГАТ им. Тургенева
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Страхи, наваждения и страстные желания режиссер передает через танец, свет, внутренние диалоги Катерины, Тихона, Бориса Григорьевича, Варвары и Кабанихи. Раскаты грома то и дело проносятся над сценой.
В центре внимания остаются только извечные вопросы – любовь, страх, одиночество, отношения детей и родителей.
Спектакль "Гроза" в ОГАТ им. Тургенева
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
(12+)
КОГДА? ГДЕ?
площадь Ленина, 2
9 и 30 апреля в 18:30 (основная сцена)