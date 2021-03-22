На Приборостроительной улице Орла в пожаре погибла пожилая женщина

21 марта 2021 на Приборостроительной улице Орла произошел пожар. Фото: Архив "КП"
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В воскресенье, 21 марта, в Советском районе Орла произошел пожар в жилом доме. Огонь вспыхнул на первом этаже в панельной пятиэтажке на Приборостроительной улице в районе половины второго часа дня.
Прибывшие на место ЧП сотрудники пожарно-спасательной части №1 обнаружили в однокомнатной квартире тело погибшей 81-летней женщины.
В результате пожара в квартире выгорел коридор, квартира закопчена по всей площади. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России в Орловской области.
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