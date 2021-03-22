Подмаслову Гору в Орловской области признали памятником природы

В Орловской области территорию Подмасловой Горы во Мценском районе признали памятником природы регионального значения. Соответствующее постановление Правительства Орловской области №155 подписал губернатор Андрей Клычков 19 марта 2021.

Теперь 1,7 гектара разнотравной степи в 1,2 км на северо-восток от деревни Нарышкино являются особо охраняемой природной территорией. Под надзором оказались произрастающие здесь растения - ирис безлистный, ковыль перистый, горечавка крестовидная, козелец пурпурный, вишня кустарников и лен желтый.

- Памятник природы представлен обилием произрастающих редких растений. Территория покрыта высоким травяным покровом и имеет форму прямоугольника. В его границах запрещается любая хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.