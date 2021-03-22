В Орловской области около 10 тысяч малоимущих получили помощь из бюджета

Ирина Гаврилина о помощи малоимущим. Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орловской области почти 10 тысяч малоимущих получили адресную помощь из бюджета. Такие данные на заседании профильного комитета обсовета озвучила руководитель Департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.

По ее информации, в 2020 году областной бюджет выделил 44,6 млн рублей на адресную социальную помощь для 9 865 орловцев.

- Финансовое обеспечение на выплату государственной социальной помощи на основании социального контракта 26 малоимущим семьям составило 1,3 млн рублей, - сообщает пресс-служба Орловского облсовета со ссылкой на Ирину Гаврилину.

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