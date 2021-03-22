13-летний ребенок-пассажир пострадал в ДТП на Мостовой улице в Орле

Ребенок-пассажир пострадал в ДТП на Мостовой улице в Орле 21 марта 2021. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

В воскресенье, 21 марта, в Заводском районе Орла не смогли разъехаться две иномарки. «Фольксваген» и «ГАЗ» столкнулись на перекрестке в районе дома №2 по Мостовой улице.

Инцидент произошел в 20:30 часов вечера. 46-летний водитель «ГАЗа» ехал в сторону улицы Генерала Родина, начал поворачивать и врезался в «Фольксваген Пассат», двигавшийся во встречном направлении прямо.

- В результате ДТП телесные повреждения получили 13-летний пассажир автомобиля «ГАЗ». Он отпущен на амбулаторное лечение. Также травмы получил 38-летний водитель «Фольксвагена», - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

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