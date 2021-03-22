Гостиницы «Орел-Отель» попытаются продать в третий раз
Фото: Архив "КП"
В Орле в очередной раз пытаются продать гостиницы, входящие в состав акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». 17 марта 2021 года администрация города в третий раз выставила на аукцион 100% их уставного капитала.
Гостиницы оценили в 1 миллиард 91 миллион 69 тысяч рублей. Напомним, в первый раз акции выставляли на торги с разбивкой в 75% и 25%.
Как ранее отмечали в администрации Орла, продажа гостиниц смогла бы существенно пополнить городской бюджет. Однако пока желающих купить их не нашлось.
У вас есть важная и интересная новость?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39