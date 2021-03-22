Гостиницы «Орел-Отель» попытаются продать в третий раз Фото: Архив "КП"

В Орле в очередной раз пытаются продать гостиницы, входящие в состав акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». 17 марта 2021 года администрация города в третий раз выставила на аукцион 100% их уставного капитала.

Гостиницы оценили в 1 миллиард 91 миллион 69 тысяч рублей. Напомним, в первый раз акции выставляли на торги с разбивкой в 75% и 25%.

Как ранее отмечали в администрации Орла, продажа гостиниц смогла бы существенно пополнить городской бюджет. Однако пока желающих купить их не нашлось.

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