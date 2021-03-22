В Орле откроется выставка живописи "Зачарованный странник"

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В Орле откроется новая выставка живописи. В экспозицию, получившую название "Очарованный странник", вошли работы кисти Игоря Медведева.

Открытие запланировано на середину нынешней недели. Вниманию гостям краеведческого музея предстанут картины, с которыми знакомы не только в России и за рубежом. Работы Игоря Медведева известны знатокам живописи в США, Франции, Германии, Мексике, Китае.

- Работы художника отличают высокий профессионализм, созерцательность, философский подход к сюжету, - отмечают в Орловском краеведческом музее.

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24 марта - 30 апреля

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