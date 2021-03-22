Орловский СК выясняет причины смертельного пожара в Знаменском

20 марта 2020 года в селе Знаменское Орловской области произошел серьезный пожар Фото: Архив "КП"

В субботу, 20 марта, в селе Знаменское Знаменского района произошел серьезный пожар в частном жилом доме на Совхозной улице. Огонь охватил деревянную постройку в районе трех часов утра. В результате пожара погиб человек.

Как рассказали «КП» в пресс-службе Главного регионального управления МЧС России, на момент прибытия пожарных деревянный дом горел по всей площади. На месте работали сотрудники 22-й ПСЧ Знаменского района. В одном из помещений дома было обнаружено тело 63-летнего хозяина жилища.

- По данному факту инициирована доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара, а также иных обстоятельств произошедшего, - сообщила «КП» в Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

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