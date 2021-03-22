Из Орловского наркодиспансера эвакуировали 34 человек из-за пожара Фото: Архив "КП"

В Орле произошло возгорание в здании наркологического диспансера. Огонь вспыхнул сегодня в районе пяти часов утра на первом этаже.

Из-за пожара пришлось эвакуировать из здания 34 человека. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС потушили огонь. Как выяснилось, горел матрац в одном из помещений

- Пострадавших нет. В причинах произошедшего предстоит разобраться специалистам, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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