Из Орловского наркодиспансера эвакуировали 34 человек из-за пожара
Фото: Архив "КП"
В Орле произошло возгорание в здании наркологического диспансера. Огонь вспыхнул сегодня в районе пяти часов утра на первом этаже.
Из-за пожара пришлось эвакуировать из здания 34 человека. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС потушили огонь. Как выяснилось, горел матрац в одном из помещений
- Пострадавших нет. В причинах произошедшего предстоит разобраться специалистам, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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