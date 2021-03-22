Орловские полицейские поймали очередного любителя марихуаны

Амчанину грозит до 10 лет тюрьмы за хранение марихуаны

В Орловской области полицейские задержали очередного любителя запрещенных веществ. За хранение марихуаны мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Коробку с растительным наркотиком сотрудники Мценской полиции обнаружили у местного 33-летнего жителя. До этого в районный отдел ОВД поступил сигнал, что молодой мужчина может хранить у себя дома "запрещенку". Эта информация подтвердилась при проверке.

- В квартире мужчины полицейские обнаружили коробку с высушенным и измельченным растением, предположительно наркосодержащим. Оно было изъято и направлено на исследование, которое подтвердило, что гражданин хранил у себя марихуану общим весом 329 граммов, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Такой вес наркотического растения по закону квалифицируется как крупный размер. Уголовное дело возбуждено по 2 части 228 статьи УК РФ, согласно этой статье амчанину может светить от 3 до 10 лет лишения свободы.