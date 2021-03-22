На выезде из Орла "Опель" врезался в столб и улетел в кювет

Водитель иномарки пострадал в аварии на выезде из Орла Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На выезде из Орла легковая иномарка "Опель" протаранила столб и вылетела в кювет. Мужчина, сидевший за рулем автомобиля, госпитализирован с травмами.

ДТП случилось накануне вечером, в воскресенье 21 марта. Примерно в 21 час 51-летний мужчина выезжал по одностронней дороге из Орла в сторону Москвы.

- В районе 0 км автодороги подъезд к Орлу от автодороги М-2 Крым произошел наезд на препятствие - опору линии электропередач, с последующим съездом в кювет, - описали происшествие в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Мужчину ждет лечение.

Всего за выходные на орловских дорогах полицейские насчитали 36 ДТП. В одном из происшествий есть погибший, пострадало 5 человек.