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Происшествия22 марта 2021 10:34

На выезде из Орла "Опель" врезался в столб и улетел в кювет

Водитель иномарки госпитализирован с травмами
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Водитель иномарки пострадал в аварии на выезде из Орла

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На выезде из Орла легковая иномарка "Опель" протаранила столб и вылетела в кювет. Мужчина, сидевший за рулем автомобиля, госпитализирован с травмами.

ДТП случилось накануне вечером, в воскресенье 21 марта. Примерно в 21 час 51-летний мужчина выезжал по одностронней дороге из Орла в сторону Москвы.

- В районе 0 км автодороги подъезд к Орлу от автодороги М-2 Крым произошел наезд на препятствие - опору линии электропередач, с последующим съездом в кювет, - описали происшествие в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Мужчину ждет лечение.

Всего за выходные на орловских дорогах полицейские насчитали 36 ДТП. В одном из происшествий есть погибший, пострадало 5 человек.

ДТПДТП в Орле и области 2021