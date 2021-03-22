При ночном пожаре в орловской глубинке погиб пожилой мужчина

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме. Огонь разгорелся в небольшом районном центре, селе Знаменское.

Все произошло глубокой ночью в субботу, 20 марта. Очевидцы позвонили в пожарную службу в начале четвертого часа: полыхал дом на Совхозной улице. Когда спасатели прибыли на место происшествия, деревянное жилище уже полностью было охвачено огнем. Спасти строение не удалось, дом выгорел по всей площади. Не удалось спасти и находившегося внутри человека.

- Пожарными было обнаружено тело погибшего мужчины 63 лет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

За прошедшие выходные в регионе зафиксировано много пожаров: подразделениям МЧС приходилось выезжать на тушение 21 раз.