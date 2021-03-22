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Общество22 марта 2021 10:18

За звание лучшего учителя Орловской области поборются 18 педагогов

Победитель регионального конкурса "Учитель года" представит Орловщину на всероссийском уровне
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орловской области за звание лучшего учителя борются 18 педагогов. Победитель регионального этапа конкурса профессионального мастерства "Учитель года" будет защищать честь области на всероссийском уровне.

Отстаивают право зваться лучшим учителем победители районных конкурсов. Областной этап стартовал 12 марта. Участникам необходимо пройти два этапа: очный и заочный, в каждом по несколько испытаний от видеоурока до мастер-класса.

- По итогам конкурса состоится круглый стол образовательных политиков с участием руководителя Департамента образования Орловской области, где компетентное жюри определит абсолютного победителя, - пояснили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.