Под Орлом рейсовый автобус насмерть задавил пешехода

Мужчина погиб под колесами автобуса Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге под Орлом пешеход погиб под колесами рейсового автобуса. Мужчину сбил "ПАЗ", следовавший из Орла во Мценск.

Все случилось вечером в минувшую субботу, 20 марта. Было около восьми, когда автобус вез пассажиров из областной столицы в районный центр. За рулем "ПАЗика" сидел водитель сорока лет. В районе 345 километра трассы М-2 "Крым", общественный транспорт сделал остановку, затем он стал отъезжать, и под колесами очутился 45-летний пешеход.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За выходные на дорогах Орловской области госавтоинспекторы зафиксировали 36 автомобильных аварий и ДТП. В них 5 человек покалечились, 1 погиб.