Полиция задержала молодых орловцев за кражу из автомагазина

В Орле полицейские раскрыли кражу из магазина автозапчастей Фото: Архив "КП"

В Орле двое молодых горожан попались на краже из магазина автозапчастей. Парням грозит ответственность перед законом: возбуждено уголовное дело.

Заявление о краже в райотдел полиции написал предприниматель, владелец того самого магазина. Он рассказал, что из торгового павильона кто-то похитил пакет с лампами стоимостью около 15 тысяч рублей. При этом кража была совершена в ночное время. На место происшествия выехали оперативники, они осмотрели его. Как оказалось, в помещение ночные воры проникли сломав замок на входной двери.

Через некоторое время любителей поживиться чужим имуществом сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить. Под подозрение попали 20-летний и 21-летний орловцы, у них был обнаружен пакет с похищенными лампами.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Украденные лампы полицейские вернули предпринимателю.