Жилой дом полыхал ночью в Орле

Ночью в Орле полыхал жилой дом Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Нынешней ночью в Железнодорожном районе Орла полыхал пожар. Огонь охватил жилой дом, расположенный на улице Пушкина.

Все случилось в ночь с 20 на 21 марта. В пожарной службе телефонный звонок с сообщением о происшествии раздался в 1.15. На место ЧП прибыли спасатели. Как оказалось, горел частный жилой дом. С пламенем удалось справиться, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Как пояснили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, почему разбушевался огонь и какой материальный ущерб он нанес владельцам жилища в настоящее время устанавливают эксперты.