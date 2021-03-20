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Происшествия20 марта 2021 17:18

В Орловской области задержан подозреваемый в изнасиловании школьницы

Предполагаемый преступник находится в СИЗО
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орловской области задержан подозреваемый в изнасиловании школьницы. Ему грозит до 20 лет за решеткой.

Уголовное дело расследуется во Мценском районе, оно возбуждено по факту изнасилования малолетней учащейся школы. Сам подозреваемый находится в следственном изоляторе. Подробностей дела в следственный органах не раскрывают.

- Исходя из законных интересов малолетнего ребёнка, более подробная информация по совершенному преступлению не может быть предана гласности, - пояснила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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