Самой красивой девушкой орловской полиции стала следователь из Ливен

В полиции подвели итоги конкурса "Краса в погонах". Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Самых красивых девушек орловской полиции наградили в региональном УМВД. В ведомстве подвели итоги конкурса "Краса в погонах".

Из-за пандемии коронавируса состязание между девушками в форме частично проходило в этом году в онлайн-формате. В финал вышли 5 сотрудниц органов внутренних дел, которые набрали в соревнованиях по физической, боевой и огневой подготовке. Затем конкурсанток ждал заочный этап. Они подготовили и представили на суд жюри видеоролики, рассказывающие о работе их подразделений, а также на видео продемонстрировали свои кулинарные навыки.

Титул "Краса в погонах 2021" получила Яна Гончарова, следователь Ливенского отдела полиции. Фото: пресс-служба регионального УМВД

Также состоялось онлайн-голосование в соцсетях полиции, поддержали девушек больше 22 тысяч человек. Наконец, были подведены итоги. Титул "Краса в погонах 2021" получила Яна Гончарова - следователь Ливенского отдела полиции.

- Диплом первой вице мисс вручили Снежане Гришиной – старшему инспектору по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Мценский», второй вице мисс стала Екатерина Шагарова - старший следователь следственного управления УМВД, - рассказали "Комсомолке" об итогах конкурса в пресс-службе УМВД России по Орловской области.