В Орле уголовника задержали на краже из магазина

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле на краже из магазина поймали уголовника. Несколько раз судимому орловцу снова светят проблемы с законом.

Силовикам пришлось выезжать по сигналу тревоги, который послали продавцы супермаркета, расположенного на улице Горького. Как оказалось, один из покупателей вовсе не собирается оплачивать товар. Мужчина пытался пройти мимо кассы с набитыми продукцией магазина карманами куртки.

- Силовики задержали правонарушителя, которым оказался 39-летний местный житель. По информации стражей правопорядка гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и самоуправство. Впоследствии сотрудники Росгвардии передали орловца полиции, - сообщили "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.