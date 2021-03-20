В Орле железнодорожный вокзал продезинфицировали

В Орле снова прошла дезинфекция железнодорожного вокзала Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле сотрудники МЧС снова продезинфицировали железнодорожный вокзал. Угроза распространения коронавируса все еще сохраняется, поэтому места массового скопления людей обработали специальным средством.

Дезинфекция прошла во всех помещениях, в том числе залах ожидания и коридорах, на лестничных пролетах, были обработаны переходные тоннели и все поверхности, с которыми может соприкасаться человек. В общей сложности дезсредством обработали около 2 тысяч квадратных метров поверхностей.

- Для обработки применялись высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.