Погода в Орле на 20-21 марта 2021: ожидается мокрый снег и ветер

Прогноз погоды в Орле на 20-21 марта 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Грядущие выходные в Орле и Орловской области ожидаются с плюсовыми температурами и мокрым снегом. Публикуем прогноз погоды на 20-21 марта 2021.

По данным Орловского гидрометцентра, в субботу, 20 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем воздух прогреется до +4 градусов тепла, ночью температура опустится от -2 до -7 градусов мороза. Ветер северный 3-8 м/с.

В воскресенье, 21 марта, небольшой мокрый снег. Температура ночью -4...-9 градусов мороза, днем до +5 тепла. Ветер юго-западный ночью 5-10, днем 7-12 м/с.

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