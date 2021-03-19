Найденный на улице телефон привел орловца к двум уголовным делам Фото: Архив "КП"

В Железнодорожном районе Орла ночная находка привела 21-летнего парня к двум уголовным делам. Молодого человека подозревают в краже телефона и хищении денег с чужого банковского счета.

Ситуация сложилась из-за того, что орловец нашел на улице гаджет за 23 тысячи рублей, но не стал разыскивать владельца и пытаться вернуть ему телефон. Более того, он воспользовался установленным мобильным приложением и перевел знакомому две тысячи рублей. Затем орловец обналичил эти деньги.

Однако операция не осталась не замеченной, горожанин попался полицейским. Возбуждено уголовное дело.

- Гражданину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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