В Орле от огня спасли легковую иномарку и мотоцикл

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле при ЧП из огня удалось спасти легковую иномарку и мотоцикл. Пламя вышло из-под контроля в гаражном кооперативе.

Очевидцы позвонили в пожарную службу 18 марта, в обеденное время. Как оказалось, ЧП случилось в гаражном кооперативе "Нива" областного центра. На место происшествия прибыли пожарные.

- В результате пожара обгорело напольное покрытие. От огня спасены конструкция гаража, автомобиль «Фольксваген Джетта» и мотоцикл. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Не пострадали в происшествии и люди.

Всего же за прошлые сутки в регионе зафиксировано 14 ЧП, из них 4 пожара.