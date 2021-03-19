Орловским школьникам рассказали как не попасть в беду на каникулах

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле накануне весенних каникул со школьниками пообщались полицейские. Детям рассказали о правилах безопасности и о том, как не попасть в беду на отдыхе.

Уроки безопасности прошли в гимназии №19. Инспектор по делам несовершеннолетних встретилась с третьеклашками. Речь шла о правилах дорожного движения, о том, как вести себя в общественных местах, как быть, если попал в нестандартную или даже опасную ситуацию.

- В процессе мероприятия ребятам раздали тематические профилактические памятки, разработанные МВД России. На ярко оформленных листовках, в доступной для детей форме изложены основные правила безопасного поведения и важные советы, которые помогут ребятам избежать неприятных ситуаций, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Каникулы у детей начнутся с 22 марта.