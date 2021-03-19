Орловцы стали чаще брать ипотеку

За 2020 год в регионе зарегистрировано больше 16,7 тысяч ипотечных сделок Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жители Орловской области стали чаще брать ипотеку. За 2020 год в регионе зарегистрировано больше 16,7 тысяч ипотечных сделок.

Данные представил Росреестр региона. За прошлый год ипотек орловцы заключили 16 773 ипотечных договора, это на 21% больше, чем годом ранее (их было 13 870). А вот количество поставленной на кадастровый учет недвижимости, напротив, уменьшилось в 2020-м.

- На региональном рынке новостроек за 2020 год зарегистрировано 3459 договоров участия в долевом строительстве. Данный показатель превышает показатель 2019 года почти на 40% - 2478 договор, - прокомментировала руководитель регионального Росреестра Надежда Кацура., - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области.