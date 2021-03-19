Во все орловские школы в 2021 году проведут интернет

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Во все школы Орловской области в 2021 году проведут интернет. Об этом 18 марта сообщила руководитель регионального департамента образования Татьяна Крымова во время отчета перед депутатами заксобрания.

На сегодняшний день доступ в сеть на хорошей скорости есть далеко не во всех орловских школах. Однако власти намерены эту проблему решить уже в нынешнем году.

- До конца года в образовательные учреждения всех муниципальных образований будет проведен интернет (причем не только до порога школы, как это было ранее, а включая внутренние сети), - цитирует Татьяну Крымову пресс-служба орловского областного Совета.

Помимо обеспечения учеников и педагогов интернетом шла речь и о зарплатах учителей, строительстве детских садов и новых школ.