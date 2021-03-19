Орловца ждет 13 лет тюрьмы за распространение героина Фото: Архив "КП"

В Орле вынесли приговор местному жителю, распространявшему героин через «закладки». Его поймали с поличным при попытке сбыта 175 грамм наркотика. Оказалась, закладчик действовал по предварительному сговору с другими наркоторговцами.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела сразу по двум статья - незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотического средства.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор Орловского районного суда вступил в законную силу, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

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